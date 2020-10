et Sarah Belien

publié le 29/10/2020 à 10:04

"Il faut faire des annonces immédiates". Après les mesures annoncées par Emmanuel Macron autour du nouveau confinement, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) François Asselin se dit inquiet.

"Le plan des Indépendants, nous l'attendons dès aujourd'hui", alerte le président de la CPME au micro de RTL, qui énumère les mesures attendues par les entreprises de la part du gouvernement : "premièrement, régler le problème des loyers, deuxièmement, élargir les scénarii de sorti du prêt garanti par l'État." La troisième mesure phare réclamée par le président de la CPME : pour les entreprises qui avaient un modèle économique viable avant la pandémie, pouvoir "collecter l'ensemble de leurs dettes et les étaler le plus longtemps possible", à travers un prêt garanti par l'État de consolidation.

Sur le prêt garanti par l'État (PGE), François Asselin relève les difficultés que certaines entreprises vont avoir à le rembourser à partir du mois d'avril. "Il faut pouvoir dès aujourd'hui annoncer qu'ils auront un an supplémentaire de franchise avant de rembourser leur prêt," affirme-t-il. "C'est indispensable".