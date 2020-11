Confinement : Picard déploie les livraisons à domicile dans toute la France

publié le 09/11/2020 à 18:25

Les groupes de grande distribution alimentaire organisent depuis plusieurs années les services de livraisons et de Click & Collect, des modes d'achats renforcés et globalisés durant la crise sanitaire et le premier confinement. Ce lundi 9 novembre, le groupe de surgelés Picard a indiqué qu'il allait à son tour généraliser les livraisons à toute la France dès le 17 novembre.

La célèbre enseigne complète ainsi son maillage de 1.030 magasins physiques déployés en France, et pour ce faire a mis en place un partenariat avec Chronofresh, la filiale de Chronopost, explique la direction dans un communiqué. L'AFP précise qu'en juin, l'entreprise a nommé une nouvelle présidente exécutive, Cathy Collart Geiger, en remplacement de Philippe Pauze.

"Pour compléter la livraison à domicile et répondre à un usage désormais répandu, le service de Click & Collect a été déployé dans 33 magasins pilotes situés à Paris et en région parisienne, à Marseille et en Provence et dans le Nord", précise Picard, qui prévoit d'étendre ce service "progressivement" en 2021.