publié le 05/11/2020 à 07:36

Ils sont prêts à faire entrave au règlement. Plus de 500 commerçants ont manifesté mercredi devant la préfecture de Bayonne pour protester contre la fermeture de leurs boutiques depuis la mise en place en France d'un second confinement pour lutter contre l'épidémie.

Certains se disent même prêts à rouvrir, quitte à être hors la loi. Au micro de RTL, Cathy, explique que c'est la première fois qu'elle participe à une manifestation. "On a jamais manifesté de notre vie, explique-t-elle. S'il vous plaît, monsieur Castex, laissez nous travailler !"

Avant leur fermeture, les petits commerces appliquaient, selon les manifestants, un protocole sanitaire efficace pour limiter les contaminations. "Depuis le début, nous avons mis en place les mesures drastiques qui nous ont été imposées. Dans nos boutiques, il y a 4 ou 5 personnes en même temps."

La colère des commerçants est d'autant plus grande que, dans le même temps, l'ouverture des grandes surfaces, où le risque de contamination est bien présent, est autorisée. Cathy s'interroge. "Pensez-vous qu'il est plus important de fermer les petits commerces et de laisser ouverts les grands ? S'ils nous empêchent de travailler, on va mourir. "

