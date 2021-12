La cinquième vague épidémique frappe fortement l'hôpital en ce milieu de mois de décembre et les soignants manquent déjà. 250 postes sont actuellement vacants dans les établissements hospitaliers lyonnais. Résultat, 4 à 5% des lits sont aujourd'hui fermés.

Aux Hospices civils de Lyon, la moitié des opérations chirurgicales non urgentes sont d'ores et déjà déprogrammées, ce jeudi 16 décembre. Pour trouver des bras, la direction propose de racheter aux soignants leurs congés de fin d'années. Un principe également utilisé à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), uniquement si les professionnels de santé l'acceptent.

Les admissions de patients touchés par le coronavirus vont se poursuivre au moins jusqu'au mois de janvier. En plus de cela, la grippe est aussi présente sur le territoire. L'Occitanie, par exemple, passe ce jeudi soir en phase épidémique. L'ARS Occitanie enclenche le niveau 2 du plan blanc pour faire encore plus de place. Conséquence, les déprogrammations vont être plus importantes. Des soignants retraités et étudiants vont être rappelés en renfort.

Une tension à l'hôpital générée principalement par un exode des soignants. Le ministère de la Santé a publié une étude, ce jeudi, qui confirme que l'absentéisme à l'hôpital est plus important qu'avant la pandémie. Un infirmier sur 10 est aujourd'hui absent, jusqu'à 15% des aides-soignants.

Fatigués, beaucoup sont en arrêt maladie ou simplement partis. Pour le seul mois d'octobre dernier, 314 médecins et 511 aides-soignants ont démissionné dans le pays. Quant aux infirmiers, 2.400 sont en congé longue durée ou ont rendu leurs blouses rien que sur cette période.

