Coronavirus, masque, vaccin : Macron répond, sur RTL, aux questions posées par des enfants

Impactés par la crise du coronavirus, des enfants interpellent, à l'antenne de RTL, Emmanuel Macron. Masque, vaccin, fêtes de fin d'année... Les questions restent nombreuses à quelques jours des vacances scolaires.

Les enfants pourront-ils enlever bientôt le masque à l'école ? Voici la question d'Inès, 11 ans, à Emmanuel Macron. Le président de la République explique ne pas pouvoir "donner de date fixe". "Il y a ce qu'on appelle une nouvelle vague. Ça veut dire que ce fameux virus circule à nouveau beaucoup, et en particulier dans les classes", a expliqué le chef de l'Etat.

"Si on veut pouvoir laisser les écoles ouvertes, il faut qu'on essaie de se protéger tous et qu'on freine. Je pense qu'à la rentrée, il y aura encore le masque", a détaillé Emmanuel Macron. Selon le président de la République, cette question "dépend si ce nouveau variant nous oblige à encore faire ça quelques semaines". "Sinon, dès que le virus circulera un peu moins vite, on pourra revenir comme il y a quelques semaines, et l'enlever à nouveau", a-t-il ajouté.

La question suivante concerne Noël : est-il possible de voir ses grands-parents ? "Oui", lance Emmanuel Macron qui précise qu'il faut qu'ils aient fait leurs doses de rappel "pour être protégés". "L'idéal, ce serait qu'avant que tu ailles les voir, tu puisses faire un test pour être sur que tu n'as pas le virus", précise-t-il.

Autre question posée par Héloïse, 8 ans et demi : "Est ce que l'on va être obligé de se faire vacciner ?". "Non, répond Emmanuel Macron. D'abord, tu sais que l'on va attendre ce que nous disent les médecins. On va sans doute ouvrir la vaccination aux 5-11 ans. Tous les détails vont être donnés dans les prochains jours. Après, ce sera un choix qui sera laissé aux parents".