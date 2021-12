Coronavirus : en quoi consiste le "plan blanc", déclenché dans plusieurs hôpitaux ?

En réponse à la cinquième vague, les hôpitaux de Colmar, Mulhouse, Strasbourg et une vingtaine d'autres établissements ont déclenché le "plan blanc". La situation sanitaire s'aggrave rapidement sur le territoire, avec un taux d'incidence national atteignant les 342,76 cas pour 100.000 habitants au 29 novembre. Cet indicateur n'avait pas grimpé aussi haut depuis le mois d'avril dernier.

Pour faire face à cette recrudescence de l'épidémie, les hôpitaux emploient les grands moyens : le "plan blanc". Il s'agit d'un dispositif de crise qui permet aux établissements de faire face à une situation sanitaire exceptionnelle afin d'accueillir un afflux de patients. Tous les moyens internes peuvent être déployés. "Il nous permet de nous donner des moyens d'action, des autorisations comme la déprogrammation, le rappel des soignants en congés ou encore augmenter les heures supplémentaires", explique le professeur Jean-Luc Jouve, président de la Commission médicale d'établissement des hôpitaux universitaires de Marseille.

Avec la mise en place de ce dispositif, tous les personnels médicaux et paramédicaux peuvent être rappelés. Des lits supplémentaires sont ouverts et les opérations non indispensables sont reportées. Chaque établissement doit également se doter d'une cellule de crise et les visites sont limitées.