Se procurer un faux passe sanitaire est presque un jeu d'enfant. En seulement quelques clics et plusieurs centaines d'euros et le sésame est là. Plus de 110.000 faux passes seraient, ce jeudi 16 décembre, en circulation en France.

Une situation qui révolte certains professionnels de santé, alors que la situation sanitaire est une nouvelle fois critique aussi bien en France que dans le monde, notamment en raison du variant Omicron. Jérôme Marty, médecin généraliste et également président du syndicat de médecins UFML était l'invité de RTL.

"Quand vous allez en réanimation, il faut toujours avoir ce chiffre à l'esprit. Vous avez une chance sur trois d'y laisser votre peau. Donc on a des gens qui aujourd'hui, amènent d'autres gens à être en réanimation et potentiellement, ont des morts sur la conscience. Ces gens sont des criminels et ils doivent être arrêtés et condamnés." affirme ce médecin.

Certains hommes politiques ont d'ailleurs des combats anti passe et antivax. "Vous avez des gens comme Florian Philippot, comme Monsieur Asselineau qui ont des très lourdes responsabilités, parce qu'eux, ont porté ce terrain sur le côté politique, se servent de la vaccination par clientélisme et vont dire que le vaccin est dangereux. Ceux là, ont une très lourde responsabilité." explique Jérôme Marty.

Des organisations essaient également de véhiculer des informations pour dissuader les personnes de se faire vacciner, comme le rapporte ce médecin : "Et puis, vous avez des organisations type Réinfocovid, qui depuis le début, ont une responsabilité très lourde dans la circulation d'idées fausses autour du vaccin et qui font faire que des gens, ne vont pas vouloir se vacciner parce qu'ils ont ces idées là et donc, ils prennent des risques. On en retrouve en réanimation, qui malheureusement sont dans des états très graves. Certains vont mourir encore une fois. Ils vont mourir par idéologie. C'est complètement fou ce qu'on est en train de vivre."