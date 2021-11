Face à la menace du variant Omicron, le Conseil scientifique appelle au calme. L'instance a en effet indiqué ce lundi 29 novembre que la situation en Afrique du Sud où ce variant fait rage et celle en Europe étaient tout simplement incomparables.

En effet, lorsque ce variant est apparu en Afrique du sud pour la première fois, le 8 novembre dernier, le pays était en fin de vague épidémique, avec une faible circulation du variant Delta, une population peu vaccinée, à 28%, et majoritairement avec de l'AstraZeneca et du Janssen unidose, deux vaccins que l'on sait moins efficaces que Pfizer et Moderna.

En Europe, où les couvertures vaccinales sont très élevées, le variant Delta circule très fort et il n'est donc pas du tout certain qu'Omicron parvienne à s'y imposer. Pour l'instant, aucun cas n'a été confirmé en France même si des analyses sont en cours concernant huit cas qualifiés de "probables". Ces personnes testées positives et qui revenaient d'Afrique du Sud devraient avoir des résultats dans les prochaines heures.

La stratégie du Conseil Scientifique ne change donc pas. Il insiste sur l'importance des gestes barrières, du port du masque et sur la campagne de rappel, à fortiori pour les plus de 50 ans et les plus fragiles. Tout cela va être utile pour contrer la menace du variant Delta, qui reste la principale préoccupation en Europe par rapport au variant Omicron.

