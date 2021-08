Coronavirus : le variant Delta rend-il le virus plus dangereux pour les enfants ?

Le Covid-19 est-il en train de devenir une maladie pour enfants ? Pour l'instant, ils sont très peu à être concernés par les formes graves du virus : moins de 1% des hospitalisations. Mais avec le variant Delta, les enfants sont de plus en plus contaminés.

Le variant Delta n'est pas plus dangereux pour les enfants, mais comme il est beaucoup plus contagieux, il y a beaucoup plus d'enfants malades. Dans l'immense majorité des cas ils ont des formes bénignes, mais de plus en plus se retrouvent à l'hôpital. Les États-Unis l'ont d'abord constaté. À Nice, récemment, des nourrissons ont été hospitalisés sans gravité et l'Institut Pasteur prévoit dans ses modèles jusqu'à 50.000 cas positifs par jour chez les enfants a l'automne. On va donc savoir très vite si le retour à l'école peut favoriser ce scénario.

Un premier test a lieu dès cette semaine avec la rentrée scolaire sur l'île de la Réunion où l'incidence du variant Delta est élevée. En Israël ou aux États-Unis se pose clairement la question du vaccin pour tous les enfants. En France, aussi, mais pas tout de suite. Pfizer et Moderna mènent actuellement des études cliniques sur les 5-12 ans. Les résultats ne seront pas connus avant la fin de l'année. Faudra-t-il une dose plus réduite ? Les réponses aux questions n'existent pas encore et si une campagne doit commencer, ce ne sera pas avant le début de l'année prochaine.

Le vaccin pour empêcher la transmission du virus par les enfants

Selon Alain Fischer, professeur d'immunologie, aujourd'hui il y a clairement "plus d'infections d'enfants" au Covid-19 avec une augmentation de passages aux urgences. Pour le professeur, il ne faut pas avoir "une grande inquiétude", car l'immense majorité de ces contaminations sont bénignes. Cependant les enfants peuvent être malades et surtout transmettre le virus. Donc le débat autour de la vaccination des enfants de moins de 12 ans prend plus d'intérêt. Le professeur explique qu'il n'est "pas envisageable de débuter une telle vaccination" tant que les études n'auront pas donné de résultats sur l'efficacité et la sécurité du vaccin chez les enfants.