Variant Omicron : huit cas potentiels détectés en France

Ce n'était qu'une question d'heures. Comme le disait Olivier Véran un peu plus tôt ce dimanche 28 novembre, le variant Omicron circule sans doute déjà dans l'hexagone. Dans la soirée, la Direction générale de la Santé révèle que huit cas potentiels de ce nouveau variant avaient été détectés. Elle ne les a pas encore confirmés.

Dans un communiqué, relayé par nos confrères du Parisien, la DGS parle de "8 cas possibles du variant Omicron" : "Le séquençage des prélèvements de ces patients est priorisé ou en cours d’organisation afin de disposer d’une confirmation diagnostique dans les meilleurs délais", a-t-elle précisé. Et de poursuivre : "Les mesures renforcées d’identification et d’isolement des cas possibles et de leurs personnes contacts à risque ont été mises en œuvre" avant même l'obtention des résultats de séquençage.

La DGS prévient tout de même : "Sont considérées comme cas possibles de contamination au variant Omicron les personnes s'étant rendues en Afrique australe dans les 14 derniers jours et ayant un résultat de test positif avec un criblage négatif pour les mutations retrouvées dans les autres variants préoccupants". Le variant Omicron devra alors être détecté par un séquençage "qui peut prendre plusieurs jours".

Après les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne, il était impossible de ne pas déceler de cas en France. Lors d'un point-presse un peu plus tôt, Olivier Véran avait précisé que le pays était "en train de travailler avec une coordination internationale pour pouvoir identifier tous les tenants et les aboutissants".