Ballon d'Or 2021 : Benzema va terminer 3e derrière Messi et Lewandowski, annonce Gazan

Tous les samedis dans le journal de 7h de RTL, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 27 novembre, il l'annonce : Karim Benzema sera sur le podium du Ballon d’Or 2021, qui sera décerné lundi 29 novembre au cours d'une cérémonie au théâtre du Châtelet à Paris.

Sur le podium mais à quelle place ? Vous pouvez être plus précis ? "'Bon le Ballon d’Or, je vous l’ai annoncé y a quelques semaines, ce sera Lionel Messi, développe le chroniqueur (...) Et le 2e, ça sera le Polonais Robert Lewandowski, l’homme qui en veut sans doute le plus au monde au Covid, vu que sans lui il aurait eu le Ballon d’Or l’an dernier, sauf que du coup il n'y en n’a pas eu".

"Même s’il est actuel meilleur buteur de la Ligue des champions avec 9 buts, il n’empêchera pas Messi de rafler son septième Ballon d’Or, poursuit Florian Gazan : il y avait Blanche-Neige et les sept Nains, là y aura Blanc-Nain et les sept Ballons d’Or. Et donc le 3e, ce sera Karim Benzema, qui n'a gagné ni l’Euro, ni la Ligue des champions et n’est pas le meilleur buteur sur l’année civile, ça c’est Lewandowski (53 buts contre 32)".

La condamnation de l'attaquant du Real Madrid cette semaine à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d’amende dans l'affaire de chantage à la "sextape" contre Mthaieu Valbuena va-t-elle avoir une influence dans le résultat final du Ballon d'Or ? "Non, ça ne change rien puisque les votes pour le Ballon d’Or ont été clôturés le 24 octobre, souligne l'homme de 53 ans. Mais 3e c’est déjà bien. Je vous rappelle que s’il n’y a eu que quatre Français Ballon d’Or : Raymond Kopa, Michel Platini, Zinédine Zidane et Jean-Pierre Papin".