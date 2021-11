C'est la ruée sur la troisième dose du vaccin. Les plateformes de prise de rendez-vous médicaux en ligne sont prises d'assaut depuis l'annonce de l'ouverture de la campagne de rappel à tous les adultes à partir de ce samedi.

Les sites et les applications de Doctolib, Maiia ou Keldoc croulent sous les connexions depuis jeudi midi. Doctolib a annoncé que plus de 1,2 million de rendez-vous avaient été réservés sur sa plateforme en 24 heures, son plus haut niveau jamais enregistré. Le site Vite Ma Dose, qui détecte automatiquement les créneaux disponibles dans les centres de vaccination, connaît le même afflux.

Il va donc falloir être patient pour obtenir sa dose de rappel. A fortiori si vous résidez dans une zone densément peuplée. Les plateformes ne proposent plus de rendez-vous avant plusieurs semaines et les listes d'attente s'allongent chez les pharmaciens. Mais certaines astuces peuvent peut-être vous aider à trouver un créneau plus rapidement.

Passer par "Vite ma dose"

En proie à une forte affluence ces dernières heures, Vite Ma Dose est un bon moyen de cibler les centres de vaccination les plus accessibles. Conçue par l'ingénieur Guillaume Rozier, décoré de la légion d'honneur pour sa contribution dans la surveillance de l'épidémie, cette plateforme permet de détecter automatiquement les créneaux disponibles dans votre ville en passant au crible les disponibilités des plateformes Doctolib, Keldoc, Maiia, Ordoclic, MaPharma, AvecMonDoc, Clikodoc, MeSoigner, Bimedoc et Valwin. Mais la finalisation du rendez-vous doit s'effectuer sur le site en question et est donc naturellement soumise aux mêmes tensions à l'entrée.

Contourner la file d'attente de Doctolib

Face à l'afflux des connexions, les internautes se rendant sur Doctolib sont invités à patienter de longues minutes avant de pouvoir accéder à la liste des centres de vaccination disponibles. Il est toutefois possible de passer outre ce blocage de plusieurs façons. D'abord, en passant par l'application TousAntiCovid. Comme le souligne l'officier de gendarmerie Matthieu Audibert sur Twitter, l'onglet "Se faire vacciner" permet d'accéder aux centres de vaccination situés à proximité de chez soi puis d'aller directement sur leur page Doctolib sans passer par la file d'attente de l'application ou du site Internet.

Un autre moyen d'accéder plus rapidement à la page Doctolib d'un centre de vaccination est de copier son URL sur Doctolib et de remplacer "www" par "partners" pour obtenir une adresse de type partners.doctolib.fr, comme ici avec le centre de vaccination de la mairie du 10e à Paris. Cette technique ne garantit pas pour autant que vous trouverez des créneaux disponibles et elle implique de faire des recherches centre par centre.

S'inscrire sur liste d'attente ou contacter directement les pharmacies

Monté au printemps dernier lors de la première phase de la campagne vaccinale, Covidliste permet aux Français volontaires de s'inscrire sur une liste d'attente afin d'être alerté par email lorsqu'une dose de vaccin est disponible près de chez eux. Avec une seule condition : être disponible à tout moment, sans quoi la dose sera proposée à un autre volontaire.

Autre option, appeler directement les pharmacies. Vous pourrez peut-être vous inscrire sur une liste d'attente et bénéficier d'une dose plus vite que prévu en cas de désistement. Et certaines officines ne sont pas référencées sur Doctolib alors qu'elles administrent des doses de rappel.