Jeffrey Epstein, un prédateur sexuel au dessus des lois

Au mois de mars 2005, le shérif de Palm Beach enregistre la plainte d'un père qui affirme que sa fille de 14 ans a été molestée par un homme. Il dit avoir découvert 300 euros dans son sac et lorsqu'il lui a demandé d'où venait l'argent elle a expliqué avoir fait un massage au propriétaire d'une maison d'El Brillo Way, celle de Jeffrey Epstein, 53 ans. Les policiers ont déjà dénombré de nombreux allées et venues de jeunes, voire très jeunes, filles à cette adresse et prennent donc l'affaire au sérieux.

Des surveillances sont mises en place. Au mois d'avril, les policiers fouillent les poubelles de la villa et trouvent un message d'Epstein pour un rendez-vous avec une mineure, ainsi que des noms d'autres filles, des annotations et des numéros de téléphone. Les investigations sont menées avec la plus grande discrétion. Jeffrey Epstein est un as de la finance avec énormément d'appuis.

Le chef de la police s'appuie sur un détective Joseph Recaray, qui va le premier, établir le profil des victimes de Jeffrey Epstein : mineures, issues de milieux modestes ou défavorisés, en proie à des problèmes de drogues ou d'échec scolaire. Les filles sont rabattues à la sortie du collège par des femmes de 25/30 ans, qui proposent une visite de la villa moyennant 200 ou 300 dollars. Au mois d'octobre, les policiers commencent à entendre à la chaîne des dizaines de victimes. Toutes racontent le même scénario : les massages qui se transforment en attouchements, agressions sexuelles violentes et même des viols. Très vite une cinquantaine de victimes répertoriées. Les plus jeunes ont 14/15 ans.

Jean-Gabriel Fredet, journaliste et auteur de "L'île de tous les vices" aux éditions Albin Michel

Olivier O'Mahony, correspondant à New York pour Paris Match.

