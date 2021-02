publié le 05/02/2021 à 13:18

La deuxième ligne ferroviaire la plus fréquentée d'Europe est à bout de souffle. Une rupture de caténaire à la gare du Nord à Paris, tôt ce vendredi 5 février, bloque le trafic du RER B, qui compte un million de passagers quotidiens, jusqu'à 15h. Lors de cette nouvelle journée perturbée, les usagers sont partagés entre l'abattement et la colère.



Dans les souterrains de la gare du Nord, les passagers circulent dans tous les sens. Laurent, qui devait se rendre en Seine Saint-Denis pour un rendez-vous, est agacé : "C'est pénible et on n'a pas plus d'informations que 'il (le RER B) est arrêté". On fait avec parce qu'on est condamnés et on n'a pas d'autre solution". De leur côté, les agents tentent de donner des consignes au mégaphone mais ne parviennent pas à se faire comprendre par les usagers.

Pour la ligne du RER B, un TGV spécial a été mis en place pour faire la navette entre la gare du Nord et l'aéroport Charles de Gaulle. Face aux problèmes récurrents, les usagers comptent sur les nouvelles rames qui doivent arriver en principe en 2025, mais rien n'est moins sûr puisque Alstom fait de la résistance.

Le groupe français, qui a racheté Bombardier à la fin du mois de janvier, a décidé de retirer l'offre qui avait été retenue par la SNCF et la RATP, qu'il juge trop risquée pour l'entreprise, alors que le renouvellement de 140 rames de RER d'ici 2025 est en jeu.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Face à l'explosion de l'épidémie de Covid-19 à Mayotte, le préfet a annoncé un reconfinement total du département à compter de ce vendredi 5 février au soir, pour une durée d'au moins trois semaines. Le territoire français de l'océan indien voit une explosion de cas positifs au variant sud-africain du coronavirus.

Société - Face à une pénurie de composants électroniques en provenance d'Asie, l'usine Renault de Sandouville doit suspendre sa production les lundi 8 et mardi 9 février. Les 2.700 salariés du site devront donc rester chez eux.

Sport - Canal+ récupère les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 jusqu'à la fin de la saison, après qu'ils ont été laissés vacants par Mediapro. Le président du directoire du groupe Canal+, Maxime Saada, a expliqué sur RTL être "heureux d'avoir trouvé ce dénouement".