Renault : clap de fin pour la Twingo après 28 ans

publié le 30/01/2021 à 13:30

La Renault Twingo est poussée vers la sortie. Ce modèle iconique, le plus populaire des citadines françaises, doit faire ses adieux au marché après 28 années de bons et loyaux services. Pourtant, c'est une des voitures françaises qui a le plus cartonné avec plus de 2,5 millions d'exemplaires vendus rien que pour la première version.

Comme la Mini, la VW Coccinelle ou la Fiat 500, la Twingo a marqué son époque. Elle a révolutionné les citadines de par son style, avec son modèle rond et ses phares, qu'on surnomme la "grenouille" à sa sortie en 1993. Malgré sa petite taille (3,5 mètres), vous avez alors une banquette coulissante, la possibilité de vous allonger et un intérieur agréable et rigolo.

Et pourtant, la Twingo a failli ne jamais voir le jour. L'origine du projet remonte à 1986, période durant laquelle Renault veut sortir une voiture populaire, héritière de la R4. Mais celui-ci est suspendu en attendant des jours meilleurs car les finances de l'ex-régie sont dans le rouge. Trois ans plus tard, le projet reprend mais le défi est de taille car la Twingo doit coûter le moins cher possible à produire.

Le coup de pouce de François Mitterand

Finalement, cette voiture minimaliste est dévoilée au Salon de l'Automobile à Paris en 1992 et connaît un vif succès. Selon une enquête, 20% des visiteurs se seraient rendus sur l'événement rien que pour la découvrir et 10.000 commandes sont signées sur place.

La Twingo va ensuite bénéficier d'un gros coup de pub puisqu'en mars 1993, tout l'état-major de Renault vient la présenter au président de l'époque, François Mitterrand. Nous sommes en pleine campagne électorale pour les législatives et le chef de l'État fait son choix entre deux Twingo.

Å la fin de son deuxième septennat, la Twingo a été le cadeau d'adieu du Parti socialiste à François Mitterand avec un modèle de couleur verte, pour rappeler Latche, sa maison dans les Landes. Justement, coté couleur, elle a marqué son époque, avec des couleurs flashy qui claquent : bleu outremer, rouge corail, vert coriandre, jaune indien.