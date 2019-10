publié le 03/10/2019 à 14:03

La mairie de Paris a annoncé mercredi 2 octobre son hostilité envers le réaménagement pharaonique de la gare la plus fréquentée d’Europe avec 700.000 voyageurs par an. En 2030, il devrait y en avoir 900.000.

En prévoyance d'un flux toujours croissant, des travaux doivent commencer fin 2019 et se terminer à l'occasion des Jeux olympiques de 2024. Mais le chantier fait grincer des dents à six mois des élections municipales de mars 2020.

La facture est salée : 600 millions d'euros ont été prévus par le département Gares & Connexions de la SNCF. Pour financer totalement le chantier, la filiale immobilière d'Auchan, Ceetrus, a été associée. En contrepartie de son aide financière, elle s'attend à louer 20.000 mètres carrés de boutiques (contre 5.000 aujourd'hui) et 14.000 mètres carrés de bureaux.

Construisons une gare pas un centre commercial

Construisons une gare, pas un centre commercial, disait en substance un collectif d'architectes de renom dans une tribune publiée par Le Monde début septembre. Ils qualifient le projet "d'inacceptable". Ils dénoncent que les voyageurs seront forcés de traverser le centre-commercial pour rejoindre les quais à travers un chemin rendu complexe.

Les architectes de la gare ont répondu que la complexité était liée à l'impossibilité d'ajouter des voies. Ils mettent en avant de nouveau espaces qui offriront "plus de confort et moins de stress".

Une décision politique avant les municipales

Au-delà de l'aspect de la future gare, la question devient politique à six mois des élections municipales. La Ville de Paris, qui n'a qu'un rôle consultatif, a donc désapprouvé le projet malgré qu'un avis favorable ait été voté le 10 juillet dernier. La mairie veut réduire les ambitions du projet et accorder un financement public.



Malgré l'opposition de Paris, le chantier peut quand même être poursuivi puisque c'est l'État qui doit délivrer le permis de construire.



De plus, Ceetrus, la filiale d'Auchan associée au projet, est par ailleurs promoteur du projet de l'immense centre-commercial EuropaCity dans le Val-d'Oise, qui lui aussi est hautement polémique. Initialement, le projet voulait créer 230.000 mètres carrés de boutiques, salles de spectacle, un parc aquatique et même une piste de ski artificielle sur 80 hectares de complexe au total.



Jean-Louis Missika, l'adjoint à l'urbanisme de Paris s'inquiète, dans Libération, que le gouvernement enterre le projet d'EuropaCity contre le maintien du projet de gare du Nord.

Comme @vpecresse rejette tout ce que nous proposons, ce n'est pas une surprise. Sortir du bourbier #Europacity en sacrifiant la #GareDuNord , refuser de financer un projet d'intérêt général parce qu'il est parisien, comme d'habitudehttps://t.co/Ze8z3IGjcV

