publié le 05/02/2021 à 08:11

Après le fiasco Mediapro, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a trouvé une solution à court terme pour les droits TV avec Canal + qui va diffuser la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison. Le président du directoire du groupe Canal+, Maxime Saada, explique être "heureux d'avoir trouvé ce dénouement" et annonce qu'"Il est possible qu'on lance une nouvelle chaîne". "C'est à l'étude" a-t-il ajouté.

"On va rassembler, pour la première fois, tous les matchs de Ligue 1 sur les antennes, ramener les téléspectateurs devant la Ligue 1 et redonner de la valeur à ce produit" a affirmé Maxime Saada, qui détaille la mise en place de cette diffusion : "Les équipes de la rédaction des sports de Canal+ sont sur le pied de guerre, [...], les matchs seront sur Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Décalé et il est possible qu'on lance une nouvelle chaîne".

"La Ligue 1 et la Ligue 2 seront beaucoup mieux valorisés dans le nouveau dispositif que dans l'ancien" estime également le président du directoire du groupe Canal+. Satisfait de récupérer les droits de la Ligue 1 pour la fin de la saison, Maxime Saada ne cache pas qu'"il y a eu une rupture de confiance avec la Ligue et certains présidents". "Maintenant, on est sur une logique de reconstruction" dit-il.