publié le 14/05/2020 à 12:22

Depuis lundi 11 mai le port du masque est désormais obligatoire dans les transports. On l'a beaucoup vu dans le train mais c'est aussi le cas dans les avions. À l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, on peut le dire, prendre l'avion ce n'est plus tout fait comme avant. Drôle d'ambiance dans le terminal 2E, d'habitude si fréquenté et désormais presque vide. Même les annonces ne sont plus couvertes par le bruit habituel des valises et des passagers.

Et depuis lundi il est impossible d'entrer à Roissy sans masque. Cela rassure François venu accompagner un proche : "Il y a quelqu’un à l’entrée qui vous donne du liquide, donc c’est rassurant oui." Et pour s'enregistrer, les comptoirs ont été aménagés comme l'explique Catherine Villard directrice de l’expérience client chez Air France : "Marquage au sol, signalétique, affichage, neutralisation d’une borne libre-service sur deux, du plexiglass installé à chacun des comptoirs pour protéger nos personnels mais aussi pour protéger les clients."

Les masques cachent le visage, mais ils ne doivent pas perturber les passagers. "Le sourire qu’on a dans nos yeux, ça, ça ne change pas de la part de nos équipages et de la part de nos agents."

En coulisses, les rares avions qui volent encore sont nettoyés de fond en comble. Boucle de ceinture, hublot ou encore rack à bagage, tout est désinfecté. Géraud Visinoni dirige l'entreprise ACNA, en charge des opérations de nettoyage : "On a poussé dans le détail, à l’extrême. Pour vous dire, dans les zones crew, équipages, on va même nettoyer et désinfecter à l’intérieur des fours."

En plus de cela tous les 5 jours, un prestataire en combinaison effectue une pulvérisation de virucide en cabine. Rassurer encore et encore, voilà la stratégie d'Air France pour que les passagers soient sereins.