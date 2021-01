RATP : les nouveautés de 2021 dans les transports en commun d'Île-de-France

publié le 01/01/2021 à 14:58

Les transports en commun franciliens, comme tous les réseaux de transports en France, ont souffert de la crise du coronavirus. La baisse de la fréquentation, doublée des remboursements effectués lors du 1er confinement, ont plombé son budget. En 2021, des nouveautés arrivent pour faciliter la vie des usagers, rapporte Le Parisien.

Ainsi, selon les informations de notre journaliste Arnaud Tousch, il sera possible de recharger son pass Navigo avec son iPhone dès le 15 janvier, mais on ne pourra toujours pas utiliser son iPhone comme un pass Navigo, comme c'est déjà le cas sur Androïd. Dans l'optique d'améliorer l'accessibilité du réseau, les accompagnateurs des personnes détenant une carte d'invalidité obtiendront un tarif préférentiel. Des plans vont être édités en braille, et de nouveaux plans adaptés aux personnes à mobilité réduite doivent être dévoilés.

En cas de retard en série, le remboursement deviendra automatique. D'autre part, une nouvelle station - Porte de Clichy - doit ouvrir sur la ligne 14, et deux sur la ligne 4, entre Bagneux et Montrouge.