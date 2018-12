publié le 19/12/2018 à 07:57

70 personnalités se mobilisent pour lutter contre l'homophobie. Ce mercredi 19 décembre, des chanteurs, mais aussi des acteurs, des journalistes et même des politiques, dévoilent une chanson collégiale, baptisée De l'amour. Muriel Robin, qui participe au projet, explique que ce morceau a pour vocation de réveiller les consciences.



"Personne ne choisit d'être homosexuel. Donc quelque chose qui vous arrive, on ne peut pas le condamner (...). On ne choisit pas tout, c'est la vie qui choisit pour tout. Il faut de l'éducation, et puis il faut un message, donc peut-être que ça, ça aidera", confie la comédienne au micro de RTL.



Ce titre inédit, écrit par Patxi Garat, le parolier de Louane ou de Roch Voisine, s'inscrit dans une large campagne à l'initiative de l'association "SOS Homophobie". Depuis mardi 18 décembre, le mot clé #LeurHistoireMonHistoire est apparu sur les réseaux sociaux. Des stars y relatent des agressions récentes pour éveiller les consciences.

Parmi les personnalités à avoir rejoint le projet, on retrouve Christiane Taubira, Elodie Frégé, Christophe Willem, Laura Smet, Amanda Lear, le cast de la série Dix Pour Cent, Laurent Ruquier, Marc-Olivier Fogiel, Elise Lucet, Amel Bent, Amir, Françoise Fabian ou encore Karine Lemarchand...

À écouter également dans ce journal

Crise sociale - Les syndicats de police maintiennent la pression et appellent toujours à une journée d'action ce mercredi 19 décembre, avec un blocage de commissariats. Les discussions, entamées mardi soir au ministère de l'Intérieur ont été suspendues et doivent reprendre dans l'après-midi.



"Gilets jaunes" - Les députés ont voté le texte qui intègre finalement les mesures annoncée mi-novembre, avec notamment l'extension du chèque énergie. Le reste, les annonces d'Emmanuel Macron doivent être présentées en Conseil des ministres.



Patrimoine - L'amendement visant à taxer le Loto du patrimoine, supprimé par le Sénat, a finalement été voté par les députés dans la nuit de mardi au mercredi 19 décembre. Stéphane Bern dénonce un "torpillage" par le gouvernement.