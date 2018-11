publié le 19/11/2018 à 21:23

Ils ne veulent rien lâcher. Le mouvement des gilets jaunes se poursuivaient ce lundi. En ce troisième jour de mobilisation, les quelques 20.000 manifestants s’étaient rassemblés en 350 endroits, selon des chiffres du ministère de l’Intérieur, en prenant principalement pour cibles des dépôts pétroliers ou des autoroutes.



Sur le Pont d’Aquitaine, au nord de Bordeaux, les "gilets jaunes" ont ainsi été évacués par les forces de l’ordre à plusieurs reprises avant de réinvestir les lieux systématiquement. "On a été chassé dimanche... On est revenu, on se refait chasser (ce lundi) mais c'est pas grave, on tiendra bon, on va encore revenir à la charge", affirme un manifestant déterminé.



À Narbonne (Aude), Saint-Quentin Fallavier (Isère), Virsac (Gironde) ou encore Voreppe près de Grenoble, les manifestants ont aussi levé les barrières pour une opération péage gratuit.



Des dépôts pétroliers ont également été visés par cette fronde des automobilistes contre la hausse des taxes sur les carburants. C’est le cas à Port-la-Nouvelle (Aude), Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), Frontignan (Hérault), Portes-lès-Valence (Drôme) ou Valenciennes (Nord).



Les "gilets jaunes" devraient être délogés de tous les dépôts de carburants qu'ils ont investis. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a demandé lundi soir aux préfets et aux forces de sécurité de "veiller à dégager systématiquement, méthodiquement et sans confrontation les dépôts pétroliers et les sites sensibles".