et Claire Gaveau

publié le 22/10/2018 à 19:31

Si son passage sur la plateau d'On n'est pas couché a été marqué par le clash avec Charles Consigny, Muriel Robin venait pourtant présenter son dernier livre, Fragile (XO). Une autobiographie où la comédienne de 63 ans revient sur une épreuve marquante de sa vie : le jour où elle a appris qu'Antoine, son père, n'était en réalité pas son géniteur.



C'était en 2013. Après plusieurs années de silence, l'humoriste explique pourquoi elle a couché cela sur papier. "J'en avais plus envie que besoin. Mais une envie, cela a l'air de ne rien peser et finalement...", glisse-t-elle d'entrée sans finir sa phrase. Invitée de RTL ce lundi 22 octobre, la célèbre humoriste développe : "Ma vie ça va, je ne cours pas après l'argent tous les mois. Mais il faut admettre le fait qu'à l'intérieur d'une vie, même aussi heureuse soit-elle, on a tous ses blessures, son mal de vivre".

Mais cette nouvelle, cinq ans plus tôt, a surtout permis à Muriel Robin de "mieux comprendre" celle qui lui a donné la vie. "Ça éclaire la vie de ma mère différemment. Ça éclaire les énervements de ma mère. Rétrospectivement, je me dis qu'elle avait cet homme dans la peau et que mon père lui a demandé de choisir", conclut-elle.