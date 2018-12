Loto du patrimoine : "On ne me facilite pas la tâche" dit Stéphane Bern sur RTL

publié le 18/12/2018 à 19:14

Dans la nuit de lundi 17 décembre à mardi, l'Assemblée nationale a rétabli, sur le Loto du patrimoine, la taxation que l'État prélève habituellement sur les jeux de loterie, au grand dam de certains élus d'opposition et de Stéphane Bern, chargé d'une mission sur le patrimoine.



"J’ai l’impression de me battre chaque fois, de repartir à l’assaut, on ne me facilite pas la tâche, confie l'animateur sur RTL. J’ai l’impression que psychologiquement l’Assemblée nationale torpille mon loto du patrimoine. L’opinion publique est déjà remontée contre toutes ces taxes." Stéphane Bern poursuit : "L’État doit faire des efforts pour trouver de l’argent pour aider et à juste titre les 'gilets jaunes'. Mais on va le prendre au patrimoine", regrette l'animateur, invité de RTL Soir.



"Je vois pas en quoi ce gênant, c’est un tirage, un grattage supplémentaire qui n’enlève rien à ce que l’État touche. On a créé un loto supplémentaire", souligne l'animateur, à propos de l'exonération totale de taxes du loto du patrimoine.

22 millions d'euros récoltés

"On a eu 22 millions d'euros, on en espérait 15 millions grâce à la mobilisation des Français (…) là-dessus il y a une petite part qui est un euro par ticket qui allait à l’État en taxe (…) J’ai demandé à ce que toute la part de l’État aille au patrimoine, c’est-à-dire la part habituelle du loto plus les taxes, donc que l’État renonce à ses taxes", précise-t-il.