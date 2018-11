Autoroutes : un député veut augmenter la limitation de vitesse à 150km/h

publié le 27/11/2018 à 09:21

Bientôt des autoroutes françaises à 150km/h ? Alors que le gouvernement a abaissé la limitation de vitesse sur de nombreuses routes secondaires, un député veut l'augmenter sur les autoroutes, rapporte Le Parisien. Olivier Dassault, député Les Républicains de l'Oise, souhaite expérimenter cette nouvelle limitation de vitesse sur certains tronçons, expliquant que "ce sont les réactions négatives des gens sur la limitation de vitesse à 80km/h qui sont à la base de cette proposition".



Pour le député, une étude comparative avec d'autres pays, où les limitations de vitesse sont plus hautes, est nécessaire. "L'Autriche expérimente depuis août les 140km/h au lieu des 130. En Allemagne, il n'y a pas de limitation sur les autoroutes et il n'y a pas plus d'accident. Quand on roule plus vite, on est plus attentif et le risque diminue", affirme-t-il.

Comme le rappelle le quotidien francilien, seulement 388 kilomètres d'autoroutes allemandes n'ont pas de limitation de vitesse et les derniers rapports pointent justement une mortalité plus importante.