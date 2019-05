publié le 02/05/2019 à 07:25

Ce n'était pas la fête espérée dans les rues de Paris pour le 1er mai mais pas non plus l'apocalypse redoutée. Les violences ont été contenues dans la capitale malgré quelques heurts. La journée a notamment été marquée par l'intrusion de manifestants dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Une tension qui a gâché la fête pour de nombreux militants.



"On est un peu inquiet quand on voit ce qui est en train de se passer là. On reste collés à notre service d'ordre", déclarent Anne et Alain, un couple de syndicalistes, présent dans le cortège de manifestants, au micro de RTL. Ils n'ont pas raté un défilé du 1er mai depuis 25 ans et se révoltent face aux violences : "On s'est un peu fait voler la fête des travailleurs. Je me sens empêché d'aller en manif, j'ai peur des coups et j'ai des collègues qui ne viennent plus en manif parce qu'ils ont peur", indique Alain. "Ca me met en colère, je trouve ça insupportable", ajoute-t-il.

Agent de la fonction publique territoriale, Alain avait pourtant sa liste de revendications à crier à Emmanuel Macron. "Qu'il arrête de bousiller le financement de la Sécu, les hôpitaux, le service public dont ont besoin les Français", revendique-t-il. Anne regrette ce message effacé et son mari s'interroge sur la présence systématique des "black blocs". Ce qui ne les empêchera pas d'être de nouveau dans la rue le 9 mai pour la prochaine mobilisation syndicale.

À écouter également dans ce journal

Emploi - Après des mois de suspense et de rebondissement, la justice doit trancher sur le sort de l'aciérie Ascoval qui emploi 270 personnes. Le groupe British Steel fait figure de grand favori.



Venezuela - L'opposant Juan Guaido appelle ses partisans à poursuivre les manifestations pour chasser le président Maduro du pouvoir. Manifestation endeuillée mercredi 1er mai par la mort d'une femme de 27 ans, tuée d'une balle dans la tête.



Football - Le FC Barcelone a corrigé Liverpool en Ligue des Champions. Victoire 3-0 des Catalans, le 1er mai, lors de la demi-finale aller. Messi a été intraitable, auteur d'un doublé.