publié le 02/05/2019 à 06:51

Elles étaient redoutées, mais les violences qui ont émaillé le défilé du 1er mai à Paris ont été moins importantes que prévu. Il n'empêche, plusieurs véhicules ont été incendiés et quelques magasins dévastés dans la capitale. Au lendemain de cette Fête du Travail, les habitants et commerçants font l'inventaire.



La devanture de l'agence immobilière de Gérald est explosée, éventrée. L'intérieur est saccagé. "J'ai compté, il y a 12 pavés", dit-il en observant une partie de son mobilier déplacé sur le trottoir. "Ça a été violent et rapide, beaucoup de mobilier a été dégradé et il y a eu un peu de vol", poursuit Gérald. "Je ne sais pas s'ils ont voulu mettre le feu mais il y a aussi du papier brûlé".

Aucun restaurant, magasin, ou banque présent sur le parcours du défilé n'a été épargné. Une pluie de débris semble s'être abattue sur le boulevard. Au sol, les grenades lacrymogènes se mêlent aux pierres et aux pavés. "Ils se sont déchaînés", se désole une riveraine.

À écouter également dans ce journal

1er mai - Au total, 330 personnes ont été interpellées à Paris et 315 placés en garde à vue. Parmi ces dernières, plus de 30 l'ont été à la suite de l'irruption de manifestants dans l'hôpital de la Pitié-Salpétrière.



Faits divers - Déjà suspendu 18 mois par le Conseil de l'Ordre National, le chirurgien-boucher de Grenoble a une nouvelle fois été sanctionné. Le praticien a reçu un blâme pour faute déontologique dans un autre dossier. Aujourd'hui, 33 autres victimes se réunissentpour partager leurs douloureuses expériences.



Ligue des Champions - Barcelone a un pied en finale. Lors de la demi-finale aller hier soir au Camp Nou, le Barça a surclassé Liverpool 3 à 0 avec un but de Suarez et surtout un doublé de Messi en deuxième période.