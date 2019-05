publié le 01/05/2019 à 20:00

Après une première demi-finale entre deux équipes surprises, Tottenham et l'Ajax Amsterdam, une affiche entre mastodontes européens, qui affichent tous deux cinq Ligue des champions à leur palmarès (seuls le Real -13 -, le Milan AC - 7 - et le Bayern - 5 - ont fait mieux ou aussi bien). Le FC Barcelone accueille Liverpool, mercredi 1er mai au Camp Nou.



Tombeurs de Lyon en 8es de finale et de Manchester United en quarts, les Catalans ne sont plus imposés dans l'épreuve reine depuis 2015 (3-1 face à la Juve). En cas de qualification pour la finale du 1er juin au stade Metropolitano de Madrid, celui de l'Atlético, Lionel Messi se rapprochera un peu plus d'un sixième Ballon d'Or.

De leur côté, les Reds, 2es de leur groupe le PSG en début de parcours, ont écarté le Bayern Munich puis le FC Porto. L'an passé, ils s'étaient inclinés 3-1 face au Real en finale. Le dernier sacre de Liverpool dans la reine des compétitions remonte à 2005. Le match retour est prévu mardi 7 mai à Anfiled Road.