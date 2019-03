publié le 27/03/2019 à 07:17

Dans l'aciérie, les fours ont redémarré au ralenti. Les ouvriers, qui se sont sentis "trahis" par le dernier repreneur, tentent de faire bonne figure alors que les négociations ont repris à zéro. Ascoval attire toujours. Parmi les nouveaux candidats à la reprise, deux dossiers sérieux.



"Il y a toujours de l'espoir. Ce sont des gens du métier, européens, qui veulent qu'on alimente des laminoirs. Les deux projets maintiennent l'effectif, ce qui est bien (...) On aura toujours besoin d'acier, on attire toujours, tant mieux. Maintenant, on verra si ça se concrétise par un projet solide", estime Nacim Bardi, délégué CGT.

Pour autant, de nombreux salariés restent très méfiants... "C'est mitigé. D'un côté, un peu d'espoir. De l'autre, je me dis qu'on est en train de refaire le film avec Altifort. S'ils ne nous donnent pas de garanties suffisantes, ça m'embêterait de perdre mon entreprise. C'est dur. (...) On nous maintient sous perfusion. On va nous tenir combien de temps comme ça ? Moi j'ai un message au futur repreneur : qu'il ne joue pas avec la santé des salariés, qu'il ne vienne pas pour faire plaisir à Bercy", dit cet ancien sidérurgiste sur le site depuis 25 ans.

Le tribunal de Strasbourg pourrait offrir encore un peu de répit aux métallos de Saint-Saulve qui aspirent à être enfin fixés.

À écouter également dans ce journal

Police - À Montpellier, des policiers se sont déguisés en "gilets jaunes" pour infiltrer les manifestations. Il s'agissait en fait d'un cas très particulier. d'une filature dans le but d'interpeller un casseur. Une histoire qui a déchaîné les réseaux sociaux.



Roms - Des Roms accusés d'enlèvements d'enfants : la rumeur, totalement fausse, s'est répandue comme une traînée de poudre et a provoqué une véritable chasse aux Roms. Des bagarres ont éclaté à Bobigny et Clichy-sous-Bois. 20 personnes ont été interpellées.



Européennes - Nathalie Loiseau démissionnera ce mercredi de son poste de ministre pour conduire la liste La REM jusqu'aux élections européennes du 26 mai. Sur cette liste, deux anciens cadres écologistes : Pascal Canfin et Pascal Durand, longtemps proches de Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts.