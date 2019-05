publié le 01/05/2019 à 22:47

À Paris, le défilé du 1er mai a bien failli tourner court avant même le démarrage de la manifestation. Comme un symbole, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a dû être exfiltré après avoir été pris dans des affrontements entre black blocs et forces de l'ordre.





Au total, la mobilisation pour la fête des travailleurs a réuni quelque 40.000 manifestants dans les rues de la capitale, selon un comptage réalisé pour un collectif de médias, dont RTL, par le cabinet Occurrence.

Le pire a-t-il été évité ? Il faut distinguer ce qui est technique, social et politique. Ce qui est technique, les méthodes employées et l'importance des moyens déployés tranchaient carrément par rapport à l'année dernière. C'était plus mobile, plus autonome et je pense que ça a été plus efficace.

Mais, il y a un mais. Le gouvernement a fait tout ce qu'il pouvait pour dissuader les gens de participer aux manifestations. Or, la dissuasion n'a pas fonctionné. On a vu les "gilets jaunes" prendre l'ascendant sur les syndicats et on a vu parfois les black blocs prendre l'ascendant sur les "gilets jaunes". Pour le jour le plus syndical de l'année, les syndicats ont dorénavant un rôle marginal.