STEFFEN OLSEN / CENTRE FOR OCEAN AND ICE AT THE DANISH METEOROLIGICAL INSTITUTE / AFP

Crédit Image : STEFFEN OLSEN / CENTRE FOR OCEAN AND ICE AT THE DANISH METEOROLIGICAL INSTITUTE / AFP | Crédit Média : RTL | Date : 19/06/2019

publié le 19/06/2019 à 13:33

L'image est saisissante : des chiens de traîneaux pataugeant dans la glace fondue sur la banquise au Groenland. Au nord-ouest du Groenland, la fonte des glaces est très en avance. On devrait même battre un record cette année. Jamais la banquise n'avait fondu aussi vite depuis 2012. Lundi dernier, en une journée, le Groenland a perdu plus de 3 milliards et demi de tonnes de glace, de banquise et calottes polaires (la glace sur terre qui devient de l'eau).



La conséquence principale est la montée du niveau des océans, un phénomène qui s'accélère. "Les prévisions doivent être revues à la hausse", dit François Gemenne, climatologue spécialiste des migrations liées au changement climatique. "Il y a des prévisions qui prévoient une hausse du niveau de la mer d'ici 2 mètres en 2100 ce qui impliquerait évidemment des déplacements considérables de population", indique-t-il.

Des grandes villes côtières comme Londres, New-York ou encore Venise seront inondées et devront construire des digues pour pouvoir se protéger. Il y a déjà des pays qui envisagent de déplacer des villes notamment en Indonésie où "le gouvernement actuel réfléchit à déplacer Jakarta, la capitale, hors de l'île de Java", rappelle le spécialiste. Selon les climatologues des nations unies, d'ici à 2050, 150 millions de personnes vont devoir déménager à cause de la montée des eaux.

À écouter également dans ce journal

Sécurité routière - 7 Français sur 10 se sentent en sécurité sur les routes, selon le baromètre Axa prévention. Les conducteurs ont levé pied sur l'alcool et la vitesse, mais pas le portable. Ils étaient 22% à téléphoner au volant en 2004, ils sont 45% aujourd'hui.



Cannabis - Le conseil d'analyse économique qui dépend de Matignon rendra une note favorable jeudi 20 juin à la légalisation du cannabis. Notre pays a la consommation la plus élevée d'Europe, un Français sur deux entre 18 et 64 ans l'a expérimenté.



Lorient - Le chauffard qui a fauché deux enfants le 9 juin dernier a été arrêté et mis en examen mardi 18 juin notamment pour homicide involontaire. Les policiers cherchent d'éventuelles complicités. Son avocate, Aurélie Le Goff, affirme que son client a été dépassé par le drame.



Procès Balkany - Ce mercredi 19 juin auront lieu les plaidoiries.Le parquet a requis 7 ans de prison ferme contre le Maire de Levallois-Perret, une incarcération immédiate, 10 ans d'inéligibilité et la confiscation de tous ses biens. Un réquisitoire extrêmement sévère.