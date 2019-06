Lorient : le chauffeur mis en examen a reconnu "être à l'origine des accidents"

et AFP

publié le 18/06/2019 à 18:56

Le chauffard de Lorient, arrêté mardi dans un hôtel de Lanester (Morbihan) après neuf jours de traque, qui a reconnu "être à l'origine des accidents", a été mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires aggravés, a indiqué la procureur de la République de Lorient.



Cet homme de 20 ans, recherché pour avoir tué un enfant de neuf ans et grièvement blessé son cousin de sept ans, a également été mis en examen pour refus d'obtempérer aggravé, conduite sans permis, conduite sans assurance et délit de fuite, encourant une peine de dix ans. Il a été placé en détention provisoire. Il encourt une peine de dix ans d'emprisonnement.

Après trois jours de cavale, la passagère du suspect s'était rendue d'elle-même à la police avant d'être mise en examen pour non-assistance à personne en danger et placée en détention provisoire vendredi soir.