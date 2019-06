publié le 19/06/2019 à 06:11

À deux semaines des grandes vacances, selon une enquête Cofidis sur les vacances d'été des Européens que RTL dévoile ce mercredi 19 juin : 64% des Européens déclarent partir cet été, c'est cinq points de plus que l'an dernier. Et la progression est encore plus forte en France : 62% des Français disent qu'ils vont partir, alors qu'ils n'étaient que 51% l'an dernier.

Les Français seront plus nombreux à partir, certes, mais leur budget vacances, lui, n'est pas en hausse. Il baisse même un petit peu, 22 euros de moins pour les Français, à 1.765 euros. Les Britanniques ont le budget vacances le plus élevé, 2.440 euros en moyenne, suivi des Italiens et des Allemands ( 2.160 euros), loin devant les Français.

La moitié des vacanciers européens vont rester dans leur pays. Tout comme les Français qui vont, pour moitié, rester dans l'hexagone, mais surtout au bord de la mer: la Charente-Maritime, l'Hérault, le Var, les Alpes-maritimes, et la Vendée, sont les destinations les plus prisées.

