publié le 19/06/2019 à 07:48

À Lorient le chauffard, en fuite depuis presqu'une dizaine de jours, a passé la nuit derrière les barreaux. Il a notamment été mis en examen pour homicide involontaire, mardi 18 juin.



Devant le juge d'instruction, il a confirmé être le conducteur du véhicule qui a fauché deux enfants le 9 juin dernier mais n'a apporté aucune explication sur sa fuite, ni sur sa cavale. D'où la question des enquêteurs, a-t-il bénéficié de soutien ?



"Il y a des gens qui ont dû l'aider et ça c'est inacceptable. Ça m'étonnerait qu'il ait fait ça tout seul. Rien que pour prendre un hôtel, il a dû avoir quelqu'un. Il a dû utiliser la carte bleue de quelqu'un, l'intermédiaire de quelqu'un, la voiture de quelqu'un, il n'est pas venu à pied", estime Armed Makas, porte-parole de communauté turque. "Il y a fatalement des complices mais après on va faire aussi confiance à ce niveau-là à la justice pour que tout soit éclairci et qu'on en sache plus", ajoute-t-il au micro de RTL.

La direction de l'hôtel où le fuyard a été arrêté a fait savoir que le jeune homme était arrivé le 17 juin dernier au soir. La réservation a été faite par un tiers et sous un autre nom.

À écouter également dans ce journal

Vacances d'été - 62% des Français ont l'intention de partir, c'est 9 points de plus que l'an dernier, selon une enquête Cofidis révélée par RTL. En revanche, le budget vacances baisse légèrement avec 1.765 euros en moyenne.

Michel Platini - Fin de garde à vue pour l'ancien patron de l'UEFA. Il était interrogé sur des soupçons de corruption dans l'attribution du Mondial 2022 au Qatar et l'organisation de l'Euro 2016 en France. Aucune charge n'a pour l'instant été retenue contre lui.



Brigitte Macron - La Première dame a passé la soirée à Lyon afin d'inaugurer une maison de répit pour soulager les aidants. Elle a ensuite dîné avec Gérard Collomb, le maire de la ville. Un tête à tête scruté de près à quelques mois des municipales.



Donald Trump - Le chef de l'État américain a officiellement lancé sa campagne pour la présidentielle de 2022. Annonce faite depuis Orlando en Floride, un état clé, devant quelques 20.000 de ses supporters.