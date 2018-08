publié le 24/08/2018 à 17:38

L'Indonésie est en proie à de nombreuses catastrophes naturelles, dont des inondations. Et pour cause : la ville portuaire, bordée par la mer de Java et traversée par 13 rivières connaît des problèmes de gestion des eaux récurrents. Avec un système d'évacuation des eaux usées quasiment inexistant, une mauvaise gestion des déchets et des inondations à répétition, la situation de la ville s'aggrave.



Les experts prédisent même une inondation à 95% du quartier nord de Jakarta d'ici 2050. C'est ce que révèle à la BBC Heri Andreas, spécialiste dans l'affaissement des terres à Jakarta. Et les prémices de la catastrophe sont déjà visibles : en 10 ans, la ville s'est affaissée de 2,5 mètres et continue de perdre jusqu'à 25 cm d'altitude par an dans certaines régions.

Mais le reste de la ville n'est pas épargné. Des quartiers entiers se trouvent maintenant sous le niveau de la mer. À l'Ouest, le sol s'enfonce de 15 cm par an, 10 cm à l'Est, 2 cm au centre et 1 cm au Sud (la partie du pays située dans les terres).

Le sol, de plus en plus bas, et les humides forêts alentours ne permettent pas une évacuation rapide des eaux stagnantes, notamment celles qui suivent les grosses inondations. Des bâtiments entiers sont même abandonnés parce qu'ils deviennent inutilisables, à force de s'enfoncer dans le sol.

La nappe phréatique trop sollicitée

Mais pourquoi Jakarta s'enfonce-t-elle à ce point ? Le première raison concerne les villes côtières du monde entier : la fonte des glaces, qui s'est accélérée de manière inquiétante ces derniers mois et entraîne une montée systématique des eaux du globe.



L'autre cause est tout aussi grave : l'eau présente dans les nappes phréatiques est extraite en grande quantité par les Indonésiens. Ces réserves d'eau souterraines, sur lesquelles se trouve la ville, se vident donc au fur et à mesure. Au-dessus d'elles, le sol se fragilise et s'affaisse "comme s'il était assis sur un ballon dégonflé", explique Heri Andreas.



D'autant que, en plus des extractions souterraines réalisées par les autorités, les entreprises et habitants sont également autorisés à extraire eux-mêmes de l'eau du sol. Un laxisme dû à l'impossibilité pour les autorités de satisfaire plus de 40% des besoins d'eau des habitants. Après avoir constaté l'existence de pompes à eau illégales, le gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan, a réclamé qu'un permis d'extraction soit créé afin que le gouvernement puisse contrôler les quantités d'eau souterraine utilisées.



Une digue géante pour stopper l'avancée de la mer

Pour pallier à cette montée des eaux, l'Indonésie a mis au point plusieurs projets de construction de digue, dont celui du Great Garuda, une digue géante longue de 32 km qui traverse la baie de Jakarta d'un bout à l'autre pour créer un grand lagon artificiel dans lequel les eaux des rivières pourront mieux s'écouler. Coût estimé : 40 millions de dollars.



Au programme de ce projet, la création de 17 nouveaux îlots au large des côtes de la ville, un front de mer colossal, une route à plusieurs voies traversant le tout, un peu à l'image de l'île de Palm de Dubaï.



Malgré le désastre environnemental que ce projet pourrait entraîner, les experts maintiennent qu'il s'agit là de la seule solution pouvant sauver la ville de son trop plein d'eau.

D'autres solutions ?

Jan Jaap Brinkma, hydrologue auprès de l'Institut de recherche néerlandais Deltares tire la sonnette d'alarme. Selon lui, cette digue ne résoudra pas le problème d'eau de Jakarta et une seule solution pourrait encore sauver la ville : arrêter les extractions d'eau intempestives, qui vident la nappe phréatique, pour se tourner vers l'eau de pluie, l'eau des rivières ou celle conduite par les réservoirs artificiels. Problème : les eaux sont trop sales et les risques bactériologiques dus au manque d'hygiène trop élevés.



Jakarta n'est pas la première ville à connaître ce problème. Il y a 50 ans, Tokyo (Japon) a connu un grave affaissement de son sol pour les mêmes raisons. Une technique (très coûteuse) a été utilisée pour remplir à la source les nappes souterraines : la recharge artificielle. Mais cette technique ne sera probablement pas utilisée par la ville de Jakarta qui voit dans le Great Garuda la solution ultime.



Face à cette fatalité, les habitants se préparent au pire. Si le quartier nord de Jakarta venait à disparaître, près de 2 millions de personnes devront être déplacées.