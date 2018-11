publié le 20/11/2018 à 08:59

Le mouvement des "gilets jaunes" continue. Christophe Castaner dénonce ce mardi 20 novembre, la "dérive totale" du mouvement, en pointant du doigt la "radicalisation" et un "très très grand nombre de blessés".



De son côté, Christian Estrosi, invité de RTL, a expliqué ne pas avoir porté son gilet jaune, samedi. "Mais en même temps, je regarde ce qu'il se passe. Je suis maire d’une grande ville et mon souci, c’était qu’il n’y ait pas d’incident, de drame et de catastrophe à Nice. Il n'y en a pas eu, il y a eu des comportements exemplaires de la part des 'gilets jaunes' et je veux aussi saluer les forces de l'ordre", a-t-il expliqué.

Selon le maire de Nice, "toute colère est dangereuse, surtout quand il y a des risques de récupération (...) Ce qui me choque, de la part du gouvernement, c’est d’avoir mélangé et justifié la hausse du prix du pétrole avec l’écologie. Je crains que d’avoir lié ces deux choses-là mettent un coup d’arrêt à cette volonté et cette soif d’écologie de nos concitoyens".