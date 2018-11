publié le 20/11/2018 à 11:46

Aucune cible précise n'était déterminée mais ils voulaient profiter du rassemblement du 17 novembre pour attaquer. Quatre hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire mardi 13 novembre dernier à Saint-Étienne, selon une information du Parisien, confirmée par RTL.



Il s'agit donc de quatre individus, âgés entre 23 et 52 ans, dont deux frères et le "mentor" de 25 ans qui pilotait les autres depuis sa cellule, déjà incarcéré et mis en examen dans une autre affaire de terrorisme. Quatre personnes qui, selon le quotidien, ne "cachent pas leur radicalisation".

L'un d'eux aurait avoué soutenir al-Qaïda, un autre avoir voulu partir pour le Yémen - où al-Qaïda est présente - et des documents pro-Daesh ont été retrouvés par les enquêteurs.



Un fusil de chasse a été découvert ainsi que sept cartouches, mais un des deux frères souhaitait se procurer une Kalachnikov. L'un d'eux aurait expliqué en garde à vue vouloir commettre un braquage le jour de la manifestation pour profiter de l'agitation ambiante et de la mobilisation des forces de l'ordre.



Ils étaient déjà suivis par les services de renseignements pour avoir voulu partir faire le jihad et commettre des attaques en France.



Une journaliste du Monde ajoute sur Twitter que l'attaque ne visait pas le mouvement des "gilets jaunes" mais les individus arrêtés "envisageaient de profiter de la mobilisation des forces de l'ordre pour commettre plus facilement une attaque sur une cible indéterminée".