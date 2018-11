et AFP

publié le 20/11/2018 à 12:03

Le mouvement des "gilets jaunes" a dérapé à La Réunion. La mobilisation, qui vise d'abord à manifester contre la hausse du prix des carburants, s'est transformée en émeutes dans plusieurs villes de l'île. Face à la situation, le préfet du département a décrété un couvre-feu partiel.



À partir de ce mardi 20 novembre dans la soirée, les habitants ne pourront plus circuler entre 21 heures et 6 heures du matin. "C'est une mesure forte, inédite, elle me paraît adaptée à la situation, à cette menace que nous devons combattre", a déclaré le préfet de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin.

Ce couvre-feu entre en vigueur dans 12 communes, les plus touchées par les violences urbaines :

- Saint-Denis

- Le Port

- Saint-Pierre

- Saint-Louis

- Saint-Joseph

- Saint-Leu

- Le Tampon

- La Possession

- Sainte-Suzanne

- Sainte-Marie

- Saint-Benoit

- Saint-Paul



Selon le préfet, ce couvre-feu doit permettre aux "forces de l'ordre de se concentrer aux actions de maintien de l'ordre et de sécurisation des quartiers". Il restera en place jusqu'au vendredi 23 novembre.

D'autres établissements fermés

L'aéroport international de Roland-Garros sera également fermé à partir de 18 heures ce mardi, et ce jusqu'à mercredi 21 novembre dans la matinée.



Déjà lundi, le préfet avait décidé de fermer les crèches et les établissements scolaires. L'université de La Réunion, ainsi que les collectivités et les chambres consulaires, étaient également fermées.



Des discussions doivent avoir lieu mardi 20 novembre dans l'après-midi avec des membres des gilets jaunes qui seront reçus en préfecture à Saint-Denis.

Des émeutes dans plusieurs villes

À Saint-Denis, le chef-lieu de l'île a été le théâtre de violences urbaines importantes dans la nuit de lundi 19 à mardi 20 novembre. Des commerces ont été vandalisés, des voitures incendiées et un hypermarché a été pillé.

Les traces des événements de cette nuit sont toujours visible, plusieurs commerces ont été pillés, vandalisés à Saint-Denis pic.twitter.com/S8Ib9I3qCo — Imaz Press Réunion (@ipreunion) November 20, 2018

Toute la nuit, des groupes de jeunes et les forces de l'ordre se sont affrontés. Plusieurs caillassages et des actes de racket ont également été perpétrés sur des automobilistes roulant de nuit. La préfecture a fait savoir qu'une dizaine d'interpellations avait eu lieu, et 5 policiers ont été blessés.





Ce mardi à la mi-journée, 35 barrages étaient encore recensés.