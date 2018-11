et AFP

publié le 20/11/2018 à 12:14

Son avocate a plaidé le stress et l'état de panique. Un automobiliste, qui a renversé un policier samedi 17 novembre en forçant un barrage de "gilets jaunes", a été condamné à 6 mois de sursis et à verser 3.000 euros de dommages et intérêts au fonctionnaire, mardi 20. Ce dernier a été légèrement blessé.



Poursuivi initialement pour violences volontaires aggravées avec arme par destination, le prévenu a vu les faits requalifiés par le tribunal en violences involontaires.

L'automobiliste, vendeur dans un magasin de motos, voulait se rendre à son travail lorsqu'il a été bloqué par une cinquantaine de gilets jaunes à Grasse. Selon sa défense, les manifestants ont secoué sa voiture et lui ont donné des coups-de-poing par la vitre avant.



Lundi, à Strasbourg, un "gilet jaune" de 32 ans a été condamné à quatre mois de prison ferme pour mise en danger de la vie d'autrui et entrave à la circulation. Samedi, il avait formé une chaîne humaine sur l'autoroute et traversé un terre-plein central avec quatre autres manifestants.