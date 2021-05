Déconfinement : ce qui change ce lundi 3 mai

publié le 03/05/2021 à 06:30

La première phase du déconfinement progressif engagé par le gouvernement débute ce lundi 3 mai. Le retour dans les classes et la levée des restrictions de déplacement actent le début du déconfinement en quatre étapes voulu par Emmanuel Macron. Dernière étape prévue le 30 juin.

D'ici là, les Français devront toujours composer avec le couvre-feu qui reste en vigueur dans le pays pour tous les déplacements entre 19 et 6 heures du matin. Le télétravail est maintenu et les commerces non-essentiels devront attendre encore quelques jours avant de rouvrir. Ce lundi 3 mai est marqué tout d'abord par la réouverture des collèges et lycées, qui pratiquaient l'enseignement en distanciel depuis le début du mois d'avril.

Autres changements ce lundi : la reprise du sport (dans certaines conditions) et la fin des restrictions de déplacements inter-régionaux ainsi que les attestations en journée. Un léger sentiment de liberté avant la prochaine étape le 19 mai, date à laquelle le couvre-feu sera repoussé à 21 heures et les commerces, terrasses et lieux de culture pourront enfin rouvrir.

Réouverture des collèges et lycées

Collégiens et lycéens vont commencer à retrouver leurs salles de classe ce lundi, une semaine après les écoliers. Après deux semaines d'enseignement à distance, entrecoupées de deux semaines de congés, les lycéens font leur rentrée en demi-jauge, avec une alternance de classes en présentiel et distanciel. Pour les collèges, la reprise s'effectue en présentiel pour les élèves de 6e et 5e seulement. Les classes de 4e et 3e des quinze départements où les chiffres restent trop élevés fonctionneront en demi-jauge.

Comme dans les écoles primaires, un protocole strict sera appliqué dans les établissements : une classe fermera dès le premier cas de Covid confirmé. Et des autotests seront mis à disposition des lycéens, à partir du 10 mai. Pour l'occasion, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer se rendront dans la matinée dans un lycée professionnel de Laxou, en banlieue de Nancy.



Reprise du sport scolaire et périscolaire

La ministre déléguée chargée des Sports Roxana Maracineanu a annoncé ce dimanche le "retour du sport scolaire et périscolaire en équipements sportifs intérieurs (piscines comprises)" à partir de ce lundi également. Et globalement, les Français pourront reprendre leurs activités sportives, à condition qu'elle soit effectuée dans un équipement sportif de plein air : stade, piscine découverte, tennis, golf, sans limitation de durée. Dans l'espace public les regroupements resteront limités à six personnes maximum.

Les déplacements interrégionaux réautorisés

Fini les déplacements limités dans un rayon de 10km. Dès ce lundi, les Français pourront à nouveau se déplacer entre les régions et dans tout le pays sans attestation et sans motif impérieux. Les déplacements en voiture, en train et en transports en commun seront uniquement soumis au couvre-feu qui reste en vigueur entre 19 heures et 6 heures du matin. Ce qui marque la fin de l'attestation de déplacement en journée.