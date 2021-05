Déconfinement : quels sont les 8 départements en sursis pour les réouvertures ?

publié le 29/04/2021 à 17:11

On en sait désormais plus sur les restrictions sanitaires dans les semaines à venir. Dans un entretien accordé à la presse régionale, qui sera publié ce vendredi 30 avril, Emmanuel Macron a détaillé un plan de déconfinement qui s'articule en quatre phases, de trois semaines en trois semaines, et qui s'étalera du 3 mai au 30 juin.

Le calendrier, qui comprend la réouverture des terrasses, des restaurants, des établissements culturels ou encore la fin progressive du couvre-feu, devrait normalement s'appliquer à l'échelle du territoire national.

"Les mesures seront nationales, confirme le président de la République, mais nous pourrons actionner des "freins d’urgence" sanitaires dans les territoires où le virus circulerait trop". La barre fixée : un taux d'incidence de 400 cas pour 100.000 habitants.

Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, huit départements se trouvent dans cette situation. Cela concerne la quasi-totalité des départements d'Île-de-France : Paris, la Seine-Saint-Denis, le Val-d'Oise, le Val-de-Marne, l'Essonne et la Seine-et-Marne. S'ajoutent à ces territoires franciliens les Bouches-du-Rhône, avec un taux d'incidence de 476,2, et l'Oise.