Déconfinement : l'interview de Macron, entre sortie de crise et campagne présidentielle

publié le 30/04/2021 à 13:40

Pour ses grandes annonces sur un retour à la vie normale, Emmanuel Macron s'est tourné vers la presse quotidienne régionale. Pendant cet entretien de plus de deux heures, le président a détaillé son calendrier aux journalistes, espérant atteindre les 40 millions de lecteurs de ces médias. Rosalie Lucas, cheffe adjointe du service politique du Parisien et Pascal Jalabert, rédacteur en chef du bureau parisien du groupe Ebra étaient présents. Ils ont pu constater un exercice entre sortie de crise et perspectives présidentielles.

"On a retrouvé un animal politique" lors de cette rencontre, explique Rosalie Lucas. Les deux journalistes ont noté le caractère "offensif" du président qui, tout en montrant les tableaux sur les étapes du confinement, n'a pas hésité à "tacler ses opposants" avec "quelques phrases chocs". Pascal Jalabert évoque ainsi "les patriotes aux petits pieds", formule utilisée par Emmanuel Macron pour désigner ceux qui lui ont donné des leçons sur l'industrialisation "alors qu'ils n'ont rien fait".

Au cours de l'entretien, le chef de l'État a également annoncé une tournée des régions, probablement. "Il se projette complètement sur la présidentielle de 2022", affirme Pascal Jalabert. Emmanuel Macron a ainsi évoqué à plusieurs reprises des thèmes forts, qu'il veut imposer dans le débat, notamment la jeunesse. Procéder de cette manière "est plutôt malin", selon le journaliste. Cette "tournée d'été" pourrait rappeler le grand débat, un exercice qui avait permis à l'exécutif de sortir de la crise des Gilets jaunes.