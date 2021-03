et AFP

publié le 18/03/2021 à 19:28

La conférence de presse de Jean Castex du 18 mars était très attendue par les Français et les Françaises. Le Premier ministre a annoncé le confinement de 16 départements dont ceux de l'Île-de-France et des Hauts-de-France à partir de vendredi minuit et ce pour quatre semaines.

Outre cette annonce, Jean Castex a aussi annoncé que le début du couvre-feu sera décalé à 19 heures en métropole à partir du samedi 20 mars 2021, pour s'adapter au passage à l'heure d'été. Depuis le 16 janvier dernier, le couvre-feu était à 18 heures.



"Cet ajustement (...) concernera tous les départements et pas seulement" ceux "soumis (aux) mesures renforcées" pour freiner la circulation du virus, a précisé le chef du gouvernement, pour qui "ce choix de moins restreindre les possibilités de sortir de chez soi doit cependant s'accompagner d'une vraie vigilance" de la part de la population.