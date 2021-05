publié le 02/05/2021 à 18:34

Les établissements scolaires rouvriront leurs portes lundi 3 mai, avec une règle unique pour tous les lycéens de France, celle de la demi-jauge. Les élèves de la seconde à la terminale seront pour moitié à la maison et pour moitié physiquement présents en classe. En revanche, pour le collège, les règles sont différentes. Les cours seront à 100% en présentiel dès demain matin pour les élèves de 6ème et 5ème.

La situation se complique pour les élèves de 4ème et de 3ème. S'ils sont dans l'un des départements où le virus circule le plus, ce sera une rentrée en demi-jauge. Pour tous les autres départements, où la circulation du virus est faible, c'est un retour en classe pour tous les élèves de 4ème et 3ème.

Un autotest nasal sera proposé chaque semaine aux lycéens. Les gestes seront expliqués dès la semaine prochaine dans les établissements scolaires. Les personnels devront en réaliser deux chaque semaine, à domicile. La Haute Autorité de Santé vient également d'élargir le public éligible à ces autotests et les collégiens peuvent désormais y avoir accès. En école élémentaire, les tests salivaires restent privilégiés. Enfin, un principe reste valable pour tous les niveaux et tous les départements : dès qu'un cas de Covid est détecté dans une classe, la classe doit fermer.

À écouter également dans ce journal :

Rugby : après une victoire de La Rochelle, 32-23 contre le club irlandais de Leinster ce dimanche 2 mai, le club français s'est qualifié pour la finale de la coupe d'Europe, la Champions Cup. La Rochelle affrontera un autre club français : le Stade Toulousain.

Confinement : les restrictions sanitaires commencent à s'alléger à partir de demain. Le lundi 3 mai signe la fin des attestations en journée. La limite des 10 km pour se déplacer est également levée.

CGT : les attaques ciblées contre la CGT samedi 1er mai à la fin de la manifestation parisienne sont "inacceptables" pour Philippe Martinez. Une enquête a été ouverte par le Parquet de Paris.