Crédit : Lilian Cazabet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

publié le 29/04/2021 à 18:03

C'est un document auquel les Français se sont habitués depuis plus d'un an et le début de la crise sanitaire. L'attestation de déplacement dérogatoire, qui est nécessaire à tous les citoyens, depuis le samedi 20 mars, pour justifier les déplacements au-delà de 10 kilomètres en journée mais aussi lors des horaires du couvre-feu, va de nouveau être mise au placard.



À compter du lundi 3 mai, date qui sera marquée par la levée des restrictions de déplacements inter-régionaux, les Français n'auront plus besoin de cette attestation pour pouvoir sortir de chez eux en journée.

En revanche, elle restera obligatoire le soir, à partir de 19 heures, puisque le couvre-feu est maintenu. Celui-ci sera peu à peu retardé, à 21 heures à compter du mercredi 19 mai puis 23 heures le mercredi 9 juin avant d'être supprimé le mercredi 30 juin, date à laquelle plus aucun justificatif ne devrait être nécessaire pour justifier ses déplacements. L'exécutif explique toutefois que ces mesures pourront être adaptées en fonction de "la situation sanitaire locale".