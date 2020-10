publié le 02/10/2020 à 08:50

Brassard noir et concert de casseroles à 11h45. Repris également par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, le chef étoilé Philippe Etchebest se fait porteur de l'appel à manifester pacifiquement ce vendredi 2 octobre, contre les mesures de restrictions imposées aux restaurateurs. Le chef appelle également les Français "qui dépendent aussi de nos filières" à soutenir le mouvement.

Ce vendredi, les restaurateurs se posteront "devant nos établissements, avec un brassard noir enfilé, en faisant un concert de casseroles pendant une minute," explique le chef étoilé depuis son établissement bordelais Le Quatrième Mur. Ceci "pour alerter les pouvoirs publics de la fragilité de notre profession aujourd'hui et des emplois de nos collaborateurs."

Philippe Etchebest alerte sur l'impact réel que pourrait entraîner une nouvelle fermeture. "On demande aussi à nos fournisseurs, artisans, producteurs également de nous soutenir, car on génère 2 millions d’emploi directs et indirects. Si on ferme, mettre en péril beaucoup d’autres professions."

Cette action est principalement de dire : "On n'est pas plus dangereux que dans un train ou dans un avion. On est des professionnels et on respecte nos clients. On peut faire respecter les gestes barrières," appelant au professionnalisme des restaurateurs à faire appliquer au mieux les règles sanitaires dans leur établissement.

Citant les chiffres désastreux dans le domaine de la restauration, comme l'augmentation de plus de 150.000 chômeurs dans la profession par rapport au premier semestre, Philippe Etchebest déplore le manque de solution pour aider les restaurateurs à faire face à la crise. "On nous dit qu’on aura le chômage partiel, c’est bien mais ce n’est pas la solution. (...) Ça ne paiera jamais les charges qui continueront à courir," martèle-t-il.



Pour le chef, "une fermeture supplémentaire, ce serait nous achever. Je suis dépité, j'ai du mal à comprendre," déplore-t-il au micro de RTL. "Moi-même je ne suis pas à l'abri de fermer et je ne vais pas me contenter de mourir le dernier", affirme-t-il, déterminé.