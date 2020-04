Coronavirus : le chef Philippe Etchebest alerte sur l’avenir des restaurateurs

publié le 15/04/2020 à 11:52

Si le déconfinement se profile pour le 11 mai, comme l'a annoncé le président de la République le 13 avril, les restaurants, bars et hôtels vont quant à eux devoir rester fermés pour éviter la propagation du virus, avec des conséquences économiques dramatiques pour le secteur.

"L'hôtellerie-restauration, c'est un million d'emplois. En mars, 30% des patrons n'ont pas pu payer leurs salariés, et au mois d'avril on estime que ce sera 70%", a alerté le célèbre chef Philippe Etchebest, dans C à vous, sur France 5. "On est en plein cauchemar", plaisante-t-il, amer, en référence à son émission Cauchemar en cuisine sur M6.

Le juré de Top chef est lui aussi touché par la fermeture des établissements. "J'ai 60 salariés, un restaurant fermé. Tout mon personnel est en chômage partiel. J'ai avancé de la trésorerie pour subvenir aux besoins urgents mais ça ne pourra pas durer éternellement", a-t-il expliqué.

Il vit son propre cauchemar en cuisine…

92,5% des restaurants et hôtels en France sont fermés, Philippe Etchebest pousse un coup de gueule ⬇️#CàVous @Remi_Tlr pic.twitter.com/eBW7QcTVMN — C à vous (@cavousf5) April 13, 2020

"Je pense à tous ces restaurateurs en difficulté que j'ai aidé. Ils avaient peut être une chance de s'en sortir après mon intervention mais là je crois que c'est définitivement mort pour tout le monde", s'est désolé celui qui dans l'émission Cauchemar en cuisine apportait son aide à des restaurants au bord de la faillite.