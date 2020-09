publié le 27/09/2020 à 21:25

"Restons Ouverts." C'est le nom du collectif qui a appelé les restaurateurs, patrons de bars et discothèques à manifester ce dimanche 27 septembre. Ils étaient quelques dizaines rassemblés devant l'hôtel des Invalides à Paris pour protester contre le durcissement des mesures sanitaires touchant leurs établissements. Des directives qui ne sont pas claires pour certains.

En effet, jeudi, le gouvernement a durci les mesures sanitaires pour lutter contre l'épidémie de coronavirus dans onze grandes villes françaises dont Paris, où les bars doivent fermer à 22h à compter de lundi. Les restaurants qui ne servent "pas d'alcool sans nourriture" ne sont pas concernés, a précisé la préfecture.

Une directive incomprise par les bars-restaurants. "Beaucoup de bars sont des restaurants et beaucoup de restaurants sont des bars. Ce n'est pas clair du tout. Est-ce que les tapas sont des plats ? Est-ce que ça j'ai le droit de le faire avant 22h ou après 22h ? Comment appliquer ça," interroge le propriétaire de plusieurs bars-restaurants à Paris.



Pour ce patron, cette mesure est impossible à mettre en place. "Vous êtes dans un rush, vous regardez votre montre puis on dit aux clients, 'vous n'avez plus le droit à l'alcool, vous avez le droit de faire ça, mais vous avez pas le droit de faire ça.' Pourquoi ce serait l'alcool le vrai problème ? Si la façon de survivre est de transformer nos bars-restaurants qu'en restaurants, ce n'est pas possible, juridiquement, on ne peut pas," proteste-t-il. "Mon métier est de nourrir les gens et leur faire faire la fête."