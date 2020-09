Les infos de 6h - Marseille : les restaurateurs lancent un ultimatum au gouvernement

publié le 27/09/2020 à 06:50

Dans la Métropole Aix-Marseille-Provence, les bars et les restaurants doivent fermer dimanche 27 septembre au soir, mais ces restrictions ont bien du mal à passer. Richard Garenne est propriétaire de deux restaurants quartier du Cours Julien. Après concertation avec les ministres venus sur place, il va s'exécuter, mais de manière temporaire.

"On était tous à la réunion. Par respect on va s'écraser une dernière fois. Nous, on a investis des gros sous, on a hypothéqué nos maisons", explique le restaurateur avant de donner un avertissement au gouvernement : "Si d'ici huit jours, ils nous remettent pas les heures normales, jusqu'à deux heures du matin, qu'ils ne nous laissent pas un peu travailler, récupérer l'année, je vous garantis qu'on met le feu, on ouvre tous les soirs jusqu'à deux heures du matin, on se mettra tous d'accord".

La France a enregistré plus de 14.000 nouveaux cas en 24 heures, et le taux de positivité continue d'augmenter. 58 clusters ont été découverts. Sur les sept derniers jours, 4.102 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées, dont 763 cas graves en réanimation.

À écouter également dans ce journal

Attaque au couteau - Un temps soupçonné au vu des images de télésurveillance, un homme de 33 ans a été mis totalement hors de cause. Cet algérien prénommé Youssef a au contraire tenté d'arrêter l'assaillant jusque dans le métro.

États-Unis - Donald Trump a nommé samedi 26 septembre la juge conservatrice Amy Coney Barrett pour remplacer l'icône féministe Ruth Bader Ginsburg, à la Cour Suprême. Ce choix devrait être validé par le Sénat à majorité républicaine avant fin octobre.

Ligue 1 - Les Bretons de Rennes sont allés s'imposer 3 à 0 à Saint-Etienne et sont assurés de conserver leur première place au classement. Marseille de son côté a concédé le match nul 1 but partout face à Metz avec une égalisation de Sanson à la 95ème.



Météo - Beaucoup de pluie et de vent sur quasiment tout le pays avec de fortes intensités surtout entre les Hauts-de-France, la Bourgogne et l’Île-de-France le matin, puis du Massif Central au Sud-Ouest dans l'après-midi. La neige continuera de tomber abondamment sur le Jura, les Alpes du Nord et le Massif Central (de 10 à 30 cm).