publié le 01/10/2020 à 07:31

Le point presse désormais hebdomadaire du ministre de la Santé est très attendu ce soir. Alors que les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 se dégradent, Olivier Véran pourrait en effet annoncer de nouvelles mesures de restriction. Selon les informations de RTL, il n'y aura pas de nouvelle ville en alerte maximale dans les prochaines 24 heures. Mais cela n'empêche pas les restaurateurs de s'inquiéter.

Romain Vidal, secrétaire général du Groupement national des indépendants de l’hôtellerie-restauration de Paris Île-de-France, craint pour sa part "une annonce de fermeture d'ici 2-3 jours". Lui-même directeur d'un restaurant, la brasserie Le Sully à Paris, il parle d'une "épée de Damoclès" au-dessus de la tête de tous les restaurateurs.

"On a bloqué toutes nos commandes", explique Romain Vidal, qui assure que cela fait désormais 24 à 48 heures que les restaurateurs ne font "plus rentrer de produits frais", de peur de perdre leur stock.

"Nous avons très peur, nous sommes très précautionneux", soutient encore le directeur de restaurant au micro de RTL. Il demande une rencontre avec le ministre de la Santé. "On ne voit pas pourquoi le protocole sanitaire ne serait plus suffisant. S'il ne l'est plus il faut le retravailler", dit-il.