Coronavirus : seulement 7% des TGV circuleront ce week-end

publié le 25/03/2020 à 18:16

"Nous avons (...) réduit progressivement l'offre, à environ 15% de l'offre habituelle, et nous continuerons à réduire cette offre ce week-end". Mardi 25 mardi, le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a annoncé que le trafic des TGV allait être réduit encore de moitié ce week-end, pour tomber à 7% de l'offre, et ainsi passer de 90 à 40 TGV par jour.

Avec 7% des TGV et Intercités, la SNCF proposera donc une offre "essentielle". Jean-Baptiste Djebbari a précisé qu'il était question "de mettre en place une forme de service minimal de continuité pendant l'épidémie", avec des trains qui ne doivent pas être remplis à plus de 50% de manière à respecter les distances de sécurité et "toutes les mesures sanitaires" nécessaires.

Des contrôles en gare seront de nouveau mis en place à partir de vendredi 27 mars, "de manière à ce que ceux qui voyagent le fassent pour des motifs légitimes" et non pour partir en week-end ou aller se confiner en province, a-t-il ajouté.

Un trafic aérien d'environ 10%

Concernant le transport aérien, "il reste encore un trafic très minimal d'environ 10% qui continue à circuler aujourd'hui", a noté le secrétaire d'État. "On a une activité sur le long-courrier qui reste assez importante, notamment pour ramener les Français qui se trouvent depuis maintenant cinq-six jours en dehors de nos frontières", a-t-il encore observé.



Depuis six jours, "plus de 80.000 Français sont rentrés en France", dont 17.000 sur la seule journée de lundi, sur un total de 130.000 à rapatrier. "Il en reste encore 50.000", a calculé Jean-Baptiste Djebbari, assurant que "les choses se font, avec Air France notamment, de façon très efficace" et que "tout le monde trouvera une solution" dans quelques jours même s'"il restera forcément des points qui seront plus compliqués que d'autres".

Plus de 80 000 Français ont pu regagner la France ces 6 derniers jours. Le travail se poursuit avec @francediplo et @AirFranceFR. Merci pour le travail accompli !@JY_LeDrian @JBLemoyne @AdeMontchalin — J-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) March 24, 2020